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11:22, 10 марта 2023Экономика

Счетная палата увидела риски для бюджета в долгах российских компаний

«Ведомости»: Счетная палата увидела в долгах российских компаний риски для бюджета

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Если в России в среднесрочной перспективе ухудшится экономическая ситуация, государству придется потратить средства из бюджета на поддержку некоторых системообразующих компаний и системно значимых банков. Такие риски увидела Счетная палата (СП), с отчетом которой ознакомились «Ведомости».

По оценке СП, доля задолженности корпоративного сектора в общем объеме совокупного долга страны в июле составляла почти 90 процентов. При этом сейчас ни одно из ведомств не занимается мониторингом и контролем совокупного долга России. Минфин занимается управлением госдолгом и мониторингом долговой устойчивости регионов, а ЦБ ведет статистику внешнего долга и регистрацию выпусков корпоративных облигаций. Кроме того, в текущем законодательстве не прописаны понятие, состав и методика определения объема совокупного долга страны.

«В связи с этим наряду с мониторингом и контролем государственного долга России, государственного долга субъектов Федерации и муниципального долга необходимо осуществлять мониторинг задолженности организаций корпоративного сектора экономики, в том числе в целях своевременного принятия мер для уменьшения негативных последствий для федерального бюджета», — указано в отчете.

Счетная палата пообещала провести детальный анализ долговой нагрузки госкорпораций, госкомпаний и иных организаций реального сектора экономики и банков на основании их бухгалтерской отчетности за прошлый год.

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Хотя часть отечественных компаний публикуют отчетность в ограниченном объеме из-за санкций, Банк России продолжает анализировать риски корпоративного сектора на основе информации, получаемой напрямую от фирм, а также в рамках надзорного процесса, подчеркнул представитель ЦБ. По данным регулятора, крупнейшие российские экспортеры, на которых приходится существенная доля совокупного корпоративного долга, в 2022 году обладали достаточным запасом финансовой прочности.

В Банке России также отметили, что во втором полугодии 2022-го банковский сектор начал восстанавливаться после введения санкций и по итогам года вновь стал прибыльным. В связи с этим ЦБ не видит повышенных рисков для бюджета в долгах крупных компаний и банков.

Вместе с тем эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк отмечает, что многие госкомпании и крупнейшие частные фирмы (с выручкой более триллиона рублей) крайне закредитованы. Наиболее существенные последствия этого при ухудшении общей экономической ситуации могут наблюдаться в финансовом и строительном секторах.

При этом в марте правительство предложило переложить часть госрасходов на бизнес на фоне роста дефицита бюджета. Власти продлили особые условия авансирования государственных контрактов на 2023 год, но его параметры заметно ухудшились — теперь поставщики смогут получать от заказчиков аванс в размере 50 процентов от суммы контракта, если его сопровождает казначейский контроль. Без него предельный размер аванса будет ограничен 30 процентами.

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Софья Ермакова
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