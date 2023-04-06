Раскрыта личность задержанного в Брянской области украинского пилота

RT: пилотом сбитого под Брянском самолета оказался 67-летний частный летчик Морозов

Задержанным под Брянском пилотом украинского самолета оказался 67-летний частный летчик Александр Морозов. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что Морозов научился летать в возрасте 50 лет. До 2014 года украинец купил самолет и земельный участок, на котором оборудовал аэродром.

В 2018 году Морозов снялся в ролике, где рассказал, что в 2014 году его «мировоззрение поменялось» и он вместе со вторым пилотом Юрием начал помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Летчики вывозили раненых военных с фронта и патрулировали над лесами и дорогами, говорится в материале.

В 2016 году Морозов и второй пилот создали «Гражданский воздушный патруль», переквалифицировались в гражданскую санавиацию, работу в которой использовали для сбора пожертвований.

5 апреля в Брянской области упал украинский самолет, пилота воздушного судна задержали российские пограничники. Силовики сообщили, что самолет рухнул в районе населенного пункта Бутовск. Пилот пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом.