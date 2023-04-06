Российский самолет начал резко падать из-за забывших включить автопилот пилотов

Baza: пилоты Utair забыли включить автопилот, самолет начал резко терять высоту

Пилоты авиакомпании Utair забыли включить автопилот во время полета, из-за чего лайнер начал резко терять высоту и падать. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел с российским воздушным судном, летевшим из Москвы в Баку, 16 февраля, однако огласку получил только сейчас. После взлета самолет начал стремительно терять высоту в небе под Москвой.

Отмечается, что в течение 40 секунд лайнер опустился с 1500 метров до 800. Борт летел в облаках, поэтому пилоты не сразу обратили внимание на снижение. Команду срочно набирать высоту им передали диспетчеры.

Пилоты не доложили о случившемся самостоятельно, поэтому в Росавиации узнали об этом только спустя четыре дня. Эксперты пришли к выводу, что после взлета воздушное судно не управлялось примерно 70 секунд и трижды переходило в несанкционированное снижение.

Ранее в апреле самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Самару, столкнулся с птицами во время посадки. Приземление воздушного судна прошло в штатном режиме. Отмечается, что на его борту находилось 190 пассажиров, пострадавших среди них нет.