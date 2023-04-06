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17:21, 6 апреля 2023Россия

В Петербурге мужчина со спущенными штанами приглашал школьницу в салон Toyota

Mash: в Петербурге мужчина со спущенными штанами приглашал 12-летнюю школьницу в Toyota

Фото: Sam Warren / Unsplash

В Санкт-Петербурге мужчина со спущенными штанами приглашал 12-летнюю школьницу в сесть салон автомобиля Toyota. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По сведениям издания, мать девочки обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ее дочь шла домой по улице Жукова. Рядом с остановкой ребенок заметил полуобнаженного мужчину, который сидел в иномарке.

Школьница поведала об этом матери по телефону. Чуть позже девочке пришлось выйти из дома. Когда она направлялась в спортивную секцию, то вновь увидела полураздетого незнакомца. Он пытался заманить несовершеннолетнюю в салон автомобиля.

Девочка записала номера иномарки, ее родительница передала их оперативникам.

Ранее сообщалось, что в Челябинске семиклассника заподозрили в изнасиловании старшеклассницы. После совершения преступления российский подросток пытался скрыться. В отношении школьника возбудили уголовное дело.

Анна Щербакова
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