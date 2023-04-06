Появились подробности об упавшем под Москвой беспилотнике

Упавший под Москвой беспилотник был самодельным и не имел следов взрывчатки

Упавший в подмосковном Подольске беспилотник был самодельным и не имел следов взрывчатки. Такие подробности сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, пишет «Интерфакс».

«При первичном осмотре сотрудниками полиции установлено, что это предмет кустарного производства с явными признаками многочисленных ремонтов», — рассказали власти.

Информация о том, что упавший дрон нашли в промышленной зоне под Москвой, появилась ранее в Telegram-канале SHOT. Власти же уточнили, что самодельный летательный аппарат упал на участок местной жительницы 5 апреля.

На аппарате не выявлено дополнительных устройств для переноски оборудования. По факту случившегося начали проверку, устройство отправили на экспертизу.