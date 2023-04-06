Упавший дрон нашли в промышленной зоне под Москвой
Упавший самодельный дрон нашли в промышленной зоне подмосковного Подольска. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.
По сведениям издания, коптер рухнул у частного дома, расположенного рядом с несколькими заводами. Там расположены предприятия по производству железнодорожного транспорта и изготовлению гидродвигателей.
Данных о пострадавших не поступало. Найденное устройство было направлено на экспертизу.
20 марта стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) запутался в линиях электропередачи в подмосковном Щелково. Тогда каких-либо опознавательных знаков на дроне, замеченном в Подмосковье, обнаружено не было. Эксперты начали выяснсть, откуда мог быть направлен запутавшийся в линиях электропередачи дрон.
До этого в Белгородской области в пяти километрах от российско-украинской границы нашли беспилотник, который запутался в линии электропередачи.