Упавший дрон нашли в промышленной зоне под Москвой

Shot: упавший самодельный дрон нашли в промышленной зоне подмосковного Подольска

Упавший самодельный дрон нашли в промышленной зоне подмосковного Подольска. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, коптер рухнул у частного дома, расположенного рядом с несколькими заводами. Там расположены предприятия по производству железнодорожного транспорта и изготовлению гидродвигателей.

Данных о пострадавших не поступало. Найденное устройство было направлено на экспертизу.

20 марта стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) запутался в линиях электропередачи в подмосковном Щелково. Тогда каких-либо опознавательных знаков на дроне, замеченном в Подмосковье, обнаружено не было. Эксперты начали выяснсть, откуда мог быть направлен запутавшийся в линиях электропередачи дрон.

До этого в Белгородской области в пяти километрах от российско-украинской границы нашли беспилотник, который запутался в линии электропередачи.

