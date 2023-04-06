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09:05, 6 апреля 2023Путешествия

Турист сделал фотографию во время отпуска в Индии и погиб

Британский пенсионер поехал в Индию с другом и погиб, получив удар током на стройплощадке

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Британский турист погиб во время отпуска в Индии, решив сделать фото на стройплощадке в популярном туристическом месте. Об этом сообщает ITV.

71-летний Иван Браун (Ivan Brown), поехавший на отдых с другом, делал фото на строительной площадке и потерял равновесие. Во время падения пенсионер схватился за провод под напряжением и скончался от удара током.

Полиция допросила местного таксиста, ставшего очевидцем происшествия, а также друга погибшего. Родные Брауна рассказали, что «убиты горем» после новостей о его смерти.

Ранее жительница Великобритании отправилась в отпуск мечты со своим парнем в Перу и была найдена мертвой — ее останки нашли закопанными в землю недалеко от дома бабушки молодого человека. В настоящее время он объявлен в розыск.

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Зарина Дзагоева
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