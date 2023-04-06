Риелторы назвали главную причину отказа от покупки квартир в Москве

РИА Новости: отсутствие ремонта стало причиной отказа от покупки квартиры в Москве

Отсутствие ремонта во «вторичке» или отделки в новостройке в текущем году стало главной причиной отказа покупателей от покупки квартиры в Москве. Об этом РИА Новости рассказали риелторы.

Спрос на подобные квартиры за последний год снизился очень сильно — примерно в пять раз. Об этом рассказала риелтор Екатерина Никитина.

«Если раньше мы получали не менее пяти звонков в неделю на такие объекты, то сегодня таких обращений не более одного в неделю даже при максимальном продвижении объявления на всех площадках», — объяснила она.

Как подчеркнули специалисты, в нынешней ситуации покупатели не понимают, сколько еще им придется вложить в ремонт, материалы, услуги ремонтных бригад. Сегодня на вторичном рынке востребованы предложения со скромным ремонтом, но позволяющие сразу заехать и жить. А в сегменте новостроек покупатели хотят отделку «вайт бокс». Чтобы продать жилье без ремонта или без отделки, покупателя приходится привлекать дисконтом, заявила риелтор Ирина Пешич.

Россиян от покупки квартиры также отталкивает вычурный, дорогой и несовременный ремонт — элементы, олицетворяющие стиль 90-х годов: позолота или неудобная массивная мебель. Покупателей останавливает от приобретения и наличие перепланировок, которые нельзя узаконить: перенос батареи на лоджию, пристройка террас на вторых и более высоких этажах, теплые полы с подключением от общедомовых систем отопления, резюмировали эксперты.

5 апреля аналитики сообщили, что по итогам первого квартала 2023 года среди крупных городов России новостройки сильнее всего упали в цене в Перми. Вторым в списке городов, где уменьшились цены на квартиры, оказался Ростов-на-Дону со снижением на 7,7 процента, или шесть тысяч рублей, до 91 тысячи рублей за «квадрат». В Екатеринбурге, занявшем третью строчку, отрицательная динамика составила 7,2 процента.

При этом средняя цена квадратного метра в московских новостройках выросла в полтора раза за последние десять лет. Стоимость «квадрата» на первичном рынке столицы выросла с 196 тысяч рублей в январе 2014 года до 390 тысяч рублей в марте 2023.