На Украине назвали обстоятельства «политического убийства» Зеленского

Алексей Данилов назвал дипломатическое урегулирование на Украине самоубийством Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал возможное дипломатическое урегулирование конфликта в стране «политическим убийством» для президента республики Владимира Зеленского. Его цитирует издание «Укринформ».

«Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения войны использование дипломатии?... Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить», — сказал Данилов.

При этом он отметил, что дипломатическое решение может быть у вопроса, касающегося Крыма, но только в том случае, если Россия согласится покинуть полуостров.

Данилов также заявил, что Москва якобы пыталась «физически устранить» Зеленского, но не добилась успеха, а теперь пытается его устранить политически. Россию, уверен он, раздражают «человечность, порядочность и другие добродетели» украинского президента.

Ранее секретарь СНБО поделился планами по «деокупации» Крыма. По его мнению, для этого город Севастополь нужно переименовать в «объект №6» или Ахтиар — по названию одного из сел, ранее существовавших на берегу Севастопольской бухты.