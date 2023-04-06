Власти подтвердили попытку проникновения диверсантов ВСУ в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз подтвердил попытку проникновения украинских диверсантов

6 апреля украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Брянской области, подтвердил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам представителя властей, в диверсионной группе было 20 человек. Они попытались совершить проникновение в районе села Случовск Погарского района.

«Подразделениями Вооруженных сил России совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение», — добавил губернатор.

О произошедшем ранее сообщил Telegram-канал Mash. По их информации попытка прорыва произошла около 8:30 утра. Информации о пострадавших на данный момент нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).