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21:33, 6 апреля 2023Россия

В Москве прокомментировали идею забрать участок у посольства России в Киеве

РИА Новости: идея забрать участок у посольства России в Киеве нарушает Венскую конвенцию

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Источник РИА Новости в Москве прокомментировал идею забрать участок у посольства России в Киеве. Собеседник агентства подчеркнул, что подобные решения нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и принцип взаимности.

«Как известно, помещения посольств и все, что в них находится, пользуются неприкосновенностью и иммунитетом. Местные власти обязаны их обеспечивать», — напомнил он.

Источник добавил, что Россия полностью выполняет подобные обязательства в отношении здания и территории посольства Украины в Москве.

Ранее депутат Киевского городского совета от партии «Слуга народа» Лилия Пашинная предложила забрать земельный участок у российского посольства. Она добавила, что это предложение обусловлено решением Министерства иностранных дел Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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Марина Совина
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