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17:58, 6 апреля 2023Бывший СССР

В Киеве предложили национализировать земельный участок российского посольства

Депутат Пашинная предложила забрать земельный участок у российского посольства в Киеве

Фото: РИА Новости

Депутат Киевского городского совета от партии «Слуга народа» Лилия Пашинная предложила забрать земельный участок у российского посольства. Инициатива опубликована на сайте политсилы.

«Наша фракция инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству РФ, и будет инициировать национализацию помещения посольства России», — сказала депутат.

Она добавила, что это предложение обусловлено решением Министерства иностранных дел (МИД) Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Ранее сенатор Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил, что дипломатия нужна для выработки мирных, политико-дипломатических способов урегулирования конфликтов. По его словам, из-за кризиса дипломатии, в частности, возникает угроза ядерной войны.

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Алевтина Запольская
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