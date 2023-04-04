Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 4 апреля 2023Россия

В России высказались о причине роста ядерных рисков в мире

Сенатор Джабаров: гарантии безопасности могли исключить проблемы снижения ядерных рисков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Проблемы в переговорах о снижении ядерных рисков между Россией и Западом можно было избежать в 2021 году во время обсуждения требований Москвы о гарантиях безопасности. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Все проблемы у нас, по сути, изложены в нашем заявлении от декабря 2021 года, когда о вопросах безопасности говорили. Мы требовали гарантии безопасности для России, они (Запад — прим. "Ленты.ру") не прислушались, все происходит оттуда. Потом началось противостояние, потом мы вынуждены были начать операцию по денацификации и демилитаризации Украины, и в итоге весь Запад вместо того, чтобы искать пути примирения, начать переговоры, начал подбрасывать дровишки в огонь эскалации, снабжал в огромном количестве вооружением Украину», — назвал главные трудности переговоров с Западом сенатор.

Все это существенно осложнило ситуацию в области ядерной безопасности, потому что, когда идут боевые действия, всегда существует риск перерастания противостояния на более высоком уровне

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что Москва готова к диалогу о долгосрочном снижении ядерных рисков с западными странами.

«Задача дипломатии — поиск и выработка мирных, политико-дипломатических способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов. В том числе, разумеется, в отношениях между ядерными державами. И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением — "для танго нужны двое"», — отметил министр.

Материалы по теме:
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023

Требования о гарантиях безопасности Россия представила в конце 2021 года. В них было предложение не расширять НАТО, в том числе за счет вступления Украины в альянс. Также Москва выступила против развертывания ядерного оружия и ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории России и США. Кроме того, был поднят вопрос взаимного отказа с Вашингтоном от размещения сил, в том числе в рамках международных организаций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза. Москва требовала не использовать территорию других стран для нападения на Россию и США, а также призывала американскую сторону не создавать военные базы в странах бывшего СССР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Китай заявил о готовности обсудить урегулирование украинского кризиса с ЕС
Сурков написал стихотворение о чужой весне и мертвых солдатах
Названа дата открытия памятника Владимиру Жириновскому в Москве
Лукашенко высказал благодарность России за помощь в технической разведке
Подозреваемая в убийстве военкора Татарского удалила посты о нем после взрыва
На Украине заочно арестовали жену Медведчука
Сын Пашиняна опроверг информацию о нападении
В российских вузах появится дисциплина по противодействию терроризму
Британский боец обратился к UFC с просьбой из-за российского происхождения
В России заявили о работе по упрощению визового режима с курортной страной Азии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.