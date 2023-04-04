В России высказались о причине роста ядерных рисков в мире

Сенатор Джабаров: гарантии безопасности могли исключить проблемы снижения ядерных рисков

Проблемы в переговорах о снижении ядерных рисков между Россией и Западом можно было избежать в 2021 году во время обсуждения требований Москвы о гарантиях безопасности. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Все проблемы у нас, по сути, изложены в нашем заявлении от декабря 2021 года, когда о вопросах безопасности говорили. Мы требовали гарантии безопасности для России, они (Запад — прим. "Ленты.ру") не прислушались, все происходит оттуда. Потом началось противостояние, потом мы вынуждены были начать операцию по денацификации и демилитаризации Украины, и в итоге весь Запад вместо того, чтобы искать пути примирения, начать переговоры, начал подбрасывать дровишки в огонь эскалации, снабжал в огромном количестве вооружением Украину», — назвал главные трудности переговоров с Западом сенатор.

Все это существенно осложнило ситуацию в области ядерной безопасности, потому что, когда идут боевые действия, всегда существует риск перерастания противостояния на более высоком уровне Владимир Джабаров российский сенатор

Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что Москва готова к диалогу о долгосрочном снижении ядерных рисков с западными странами.

«Задача дипломатии — поиск и выработка мирных, политико-дипломатических способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов. В том числе, разумеется, в отношениях между ядерными державами. И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением — "для танго нужны двое"», — отметил министр.

Требования о гарантиях безопасности Россия представила в конце 2021 года. В них было предложение не расширять НАТО, в том числе за счет вступления Украины в альянс. Также Москва выступила против развертывания ядерного оружия и ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории России и США. Кроме того, был поднят вопрос взаимного отказа с Вашингтоном от размещения сил, в том числе в рамках международных организаций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза. Москва требовала не использовать территорию других стран для нападения на Россию и США, а также призывала американскую сторону не создавать военные базы в странах бывшего СССР.