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00:52, 4 апреля 2023Мир

В России оценили вероятность снижения ядерных рисков

Лавров заявил о готовности России снижать ядерные риски словами «для танго нужны двое»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выражает готовность проводить контакты со странами Запада для оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике и долгосрочного снижения ядерных рисков. Об этом он сообщил в беседе с «Аргументами и фактами».

Лавров напомнил, что целью дипломатии является поиск и формирование мирных способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов, включая ситуации в отношениях между ядерными державами. Он оценил вероятность снижения ядерных рисков словами «для танго нужны двое».

«И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением — "для танго нужны двое"», — отметил он.

Ранее в США призвали воспринимать всерьез ядерные угрозы со стороны России. С таким заявлением выступило издание Newsweek.

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Марина Совина
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