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16:47, 6 апреля 2023Бывший СССР

Экс-кандидату в президенты Белоруссии вынесли приговор

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Дмитриева приговорили к полутора годам заключения

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Cуд Московского района Минска приговорил экс-кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева к полутора годам заключения. Об этом сообщает БЕЛТА.

Его признали виновным в активном участии в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок и сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Дмитриев будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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Кристина Есикова
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