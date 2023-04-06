Экс-кандидату в президенты Белоруссии вынесли приговор

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Дмитриева приговорили к полутора годам заключения

Cуд Московского района Минска приговорил экс-кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева к полутора годам заключения. Об этом сообщает БЕЛТА.

Его признали виновным в активном участии в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок и сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Дмитриев будет отбывать наказание в колонии общего режима.