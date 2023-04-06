Заявивший об исчезновении жены житель Подмосковья сдался следствию

В Подмосковье мужчина, задушивший жену и заявивший о ее исчезновении, сдался следствию

В Люберцах Московской области 36-летний местный житель признался в убийстве жены, о пропаже которой заявил несколькими днями ранее. Об этом в четверг, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

30 марта супруг поссорился с 32-летней женой и задушил ее в подъезде. Мужчина вывез тело на автомобиле в лес Раменского городского округа, после чего обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги. Однако позже мужчина решил добровольно сдаться правоохранителям. Его задержали по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Брянской области 49-летний мужчина зарубил топором 85-летнюю мать во время скандала.