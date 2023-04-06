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14:41, 6 апреля 2023Интернет и СМИ

Российского блогера задержали за нападение на дочь в прямом эфире

В Ивановской области задержали блогера Серова, ударившего дочь в прямом эфире

Кадр: Unews.pro

В Ивановской области задержали блогера Дмитрия Серова, напавшего на дочь во время прямой трансляции в интернете. Об этом пишет ТАСС. В ролике, распространившемся в сети, мужчина ударил дочь и не разрешал ей уйти.

«Сотрудниками полиции Ивановской области задержан стример, унижавший девочку в прямом эфире», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее стало известно, что правоохранители начали проверку в отношении Серова. «По материалам, размещенным в интернете, полиция уже проводит проверку», — сказала изданию «Подъем» уполномоченная по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская.

Также она сообщила, что органы опеки уже проинформированы о произошедшем. «Работники опеки ждут результатов проверки и готовы незамедлительно выехать вместе с полицией на место», — уточнила Океанская и добавила, что семья блогера не состоит в базе неблагополучных семей.

Инцидент произошел в городе Кохма Ивановской области. В прямом эфире Серов ударил дочь, после чего девочка в слезах попыталась уйти от него, но блогер ей не разрешил. Пострадавшая живет с матерью, которая развелась со стримером из-за побоев.

В марте полиция начала проверку в отношении другого российского блогера — Максима Николаева, также известного как Nikmakser, из-за жалоб на то, что он якобы занимался мошенничеством при продаже iPhone.

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Олег Давыдов
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