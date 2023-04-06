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23:49, 6 апреля 2023Россия

В Крыму произошел пожар на территории птицефабрики

Пожар на территории птицефабрики произошел под Симферополем
СюжетПожар в Крыму

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Пожар на территории птицефабрики произошел в селе Перово Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму, передает РИА Новости.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:06. Загорелось бесхозное строение на территории птицефабрики. Отмечается, что пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

5 апреля советник главы Крыма Олег Крючков объяснил, что громкие звуки в Крыму, которые могли услышать жители полуострова, связаны с учениями. До этого, в марте, полуостров атаковали украинские беспилотники — в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Пострадал один человек, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

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Марина Совина
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