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14:09, 5 апреля 2023Россия

В Крыму объяснили громкие звуки на полуострове

Советник главы Крыма Крючков объяснил громкие звуки на полуострове учениями

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Громкие звуки в Крыму, которые могли услышать жители полуострова, связаны с учениями. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«По Новофедоровке. Учения», — объяснил он.

В марте украинские беспилотники атаковали Крым — в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Пострадал один человек, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Один из дронов сбили над джанкойским техникумом, он упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами, сообщал Крючков. В Джанкое после падения беспилотников ввели режим ЧС муниципального характера.

Другой атаковавший Крым беспилотник упал в поле. Как сообщал глава полуострова Сергей Аксенов, жертв и разрушений нет. Он призвал доверять только официальным источникам информации.

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Анастасия Шейкина
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