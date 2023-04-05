В Крыму объяснили громкие звуки на полуострове

Советник главы Крыма Крючков объяснил громкие звуки на полуострове учениями

Громкие звуки в Крыму, которые могли услышать жители полуострова, связаны с учениями. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«По Новофедоровке. Учения», — объяснил он.

В марте украинские беспилотники атаковали Крым — в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Пострадал один человек, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Один из дронов сбили над джанкойским техникумом, он упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами, сообщал Крючков. В Джанкое после падения беспилотников ввели режим ЧС муниципального характера.

Другой атаковавший Крым беспилотник упал в поле. Как сообщал глава полуострова Сергей Аксенов, жертв и разрушений нет. Он призвал доверять только официальным источникам информации.