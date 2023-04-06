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13:12, 6 апреля 2023Экономика

Международные резервы Украины выросли до рекордных значений за 11 лет

Нацбанк Украины: международные резервы Киева достигли рекордных за 11 лет $31,9 млрд

Фото: Andreas Wolochow / Shutterstock / Fotodom

Международные резервы Киева выросли до рекордных более чем за 10 лет значений, достигнув 31,9 миллиарда долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Национальный банк Украины.

«По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы, по предварительным данным, составили 31,9 миллиарда долларов США. Это рекордный объем резервов за последние 11 лет», — подчеркнули в пресс-службе.

Регулятор указывает, что в марте 2023 года резервы выросли на 10 процентов из-за уменьшения объемов чистой продажи валюты и финансовых поступлений от международных партнеров.

Ранее сообщалось, что российский Центробанк (ЦБ) возобновил публикацию данных о структуре международных резервов. Согласно новым данным, за 13 месяцев, с 1 февраля 2022 года по 1 марта 2023 года, золотовалютные резервы снизились на 8,9 процента, до 574,247 миллиарда долларов.

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Варвара Кошечкина
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