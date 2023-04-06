Пара занялась сексом в море на глазах у туристов и попала на видео

Daily Star: в Гондурасе пара занялась сексом на глазах у туристов

Пара занялась сексом на популярном туристическом курорте в Гондурасе на глазах у отдыхающих. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина и женщина попали на видео, которое было снято несколькими туристами. На кадрах видно, как пара занимается сексом в море и смотрит по сторонам, пытаясь убедиться, что останется незамеченной. Однако влюбленные не подозревали, что их снимают туристы, смеющиеся за кадром.

Вскоре после того, как ролик был опубликован в сети, полиция разыскала и допросила мужчину и женщину. «Эти люди находятся под присмотром полиции и в данный момент сотрудничают с нами», — сообщают сотрудники правоохранительных органов.

Несмотря на то, что пара совершила правонарушение, пользователи соцсетей призвали власти остановить расследование. «Я считаю это нормальным, просто оставьте их в покое. Проблема в том, что некоторые люди не хотят видеть других счастливыми. Чистая зависть», — утверждает один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в Австралии пара занялась сексом на одном из общественных пляжей на глазах у прохожих. Ролик попал в социальные сети и собрал множество осуждающих комментариев.

