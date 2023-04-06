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09:32, 6 апреля 2023Бывший СССР

Рогов объяснил удары по Мелитополю подготовкой ВСУ к контрнаступлению

Рогов заявил, что обстрелы Мелитополя связаны с грядущим контрнаступлением ВСУ в Запорожье

Фото: РИА Новости

Удары по инфраструктуре Мелитополя связаны с подготовкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению в Запорожской области, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает ТАСС.

«Каждая такая проблема дает большую нагрузку на транспортные узлы, автодороги, когда снабжение переходит на грузовой транспорт, это влияет на скорость, эффективность и объемы поставок», — сказал он.

Рогов также отметил, что любая задержка поставок мирного или военного назначения — это прямая угроза безопасности нового российского региона, отчего ВСУ при кураторстве Запада и стараются нарушить работу транспортной системы.

6 апреля российская противовоздушная оборона перехватила шесть ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, выпущенных ВСУ по Мелитополю. Попытка атаки произошла около двух часов ночи по московскому времени.

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Алевтина Запольская
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