ВСУ попытались ударить по Мелитополю из HIMARS
Российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила шесть ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) и летевших в Мелитополь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.
Попытка атаки произошла около двух часов ночи по московскому времени 6 апреля. «Работало российское ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS», — сообщили экстренные службы региона.
Ранее администрация города сообщила, что в окрестностях Мелитополя было слышно как минимум три взрыва.
Накануне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что военные ВСУ стали чаще наносить удары по Мелитополю, пояснив, что таким образом они готовятся к наступлению на запорожском направлении.