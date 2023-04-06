Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 6 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ попытались ударить по Мелитополю из HIMARS

Российская ПВО перехватила шесть ракет РСЗО HIMARS Украины, летевших по Мелитополю ночью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила шесть ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) и летевших в Мелитополь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.

Попытка атаки произошла около двух часов ночи по московскому времени 6 апреля. «Работало российское ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS», — сообщили экстренные службы региона.

Ранее администрация города сообщила, что в окрестностях Мелитополя было слышно как минимум три взрыва.

Накануне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что военные ВСУ стали чаще наносить удары по Мелитополю, пояснив, что таким образом они готовятся к наступлению на запорожском направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Украинские военные начали массово отступать из Артемовска
Миллионер придумал способ скрыть богатство от жадных родственников
Турист сделал фотографию во время отпуска в Индии и погиб
В Канаде более миллиона человек остались без света из-за ледяного дождя
Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера и его влияние на рост груди
Иностранца на Сахалине приговорили к 12 годам за помощь террористам
Раскрыта новая консоль PlayStation
В США рассказали о переметнувшейся на сторону Китая стране
Европейский дипломат заявил о давлении стран G7 на Украину
После падения украинского самолета у комбината в Брянской области нашли воронки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.