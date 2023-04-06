ВСУ попытались ударить по Мелитополю из HIMARS

Российская ПВО перехватила шесть ракет РСЗО HIMARS Украины, летевших по Мелитополю ночью

Российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила шесть ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) и летевших в Мелитополь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.

Попытка атаки произошла около двух часов ночи по московскому времени 6 апреля. «Работало российское ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS», — сообщили экстренные службы региона.

Ранее администрация города сообщила, что в окрестностях Мелитополя было слышно как минимум три взрыва.

Накануне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что военные ВСУ стали чаще наносить удары по Мелитополю, пояснив, что таким образом они готовятся к наступлению на запорожском направлении.