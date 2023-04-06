В Мелитополе произошла серия взрывов

Администрация Мелитополя сообщила о серии взрывов в городе

В Мелитополе Запорожской области произошла серия взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Дорогие мелитопольцы, в городе слышны звуки взрывов. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 00.57 по 00.59.