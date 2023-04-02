В Мелитополе сообщили об использовании ВСУ кассетных боеприпасов

В администрации Мелитополя заявили, что бойцы ВСУ нанесли удар по городу из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Мелитополю, используя запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом сообщили в официальном аккаунте администрации города в Telegram.

По данным пресс-службы администрации, украинские военнослужащие вели огонь с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».

Отмечается, что на месте обстрелов работают сотрудники Следственного комитета России и экстренных служб.

О том, что бойцы ВСУ обстреляли Мелитополь, сообщалось утром 2 апреля. В администрации города уточнили, что при обстреле пострадали шесть местных жителей.