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02:28, 6 апреля 2023Бывший СССР

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Stringer / Reuters

В нескольких областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Речь идет о Харьковской и Днепропетровской областях страны, подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР.

Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 00.57 по 00.59.

Ранее в Одессе произошла серия взрывов, после этого в городе начался пожар. В городской администрации заявили, что сработали системы противовоздушной обороны. В результате обстрела одно из предприятий получило повреждения.

4 апреля Вооруженные силы Украины атаковали село Алешковичи Суземского района Брянской области. В результате обстрела была повреждена крыша частного домовладения, среди мирных жителей никто не пострадал.

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Марина Совина
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