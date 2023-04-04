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09:13, 4 апреля 2023Бывший СССР

Одно из предприятий в Одессе получило повреждения после обстрела

Братчук сообщил о пожаре на одном из одесских предприятий после обстрела

Фото: Petros Giannakouris / AP

Советник главы одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире всеукраинского телемарафона сообщил, что в результате обстрела одно из предприятий в Одессе получило повреждения.

«Пожар пришлось ликвидировать практически до утра», — рассказал он, однако не уточнил, по какому объекту был нанесен удар.

Ранее сообщалось, что в Одессе прогремела серия взрывов, после этого в городе начался пожар. В городской администрации заявили, что сработали системы противовоздушной обороны. Причиной взрыва назвали атаку беспилотников.

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Варвара Кошечкина
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