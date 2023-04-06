В центре Стамбула рухнуло пятиэтажное здание

В центре Стамбула, в округе Бейоглу, рухнуло заброшенное пятиэтажное здание

В округе Бейоглу в европейской части Стамбула рухнуло заброшенное пятиэтажное здание. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает турецкое агентство DHA.

Частичное обрушение дома произошло около 6:30 утра по местному времени (совпадает с московским) на улице Кемералты в приморском районе Каракей, что в центре города. В результате произошедшего куски бетона упали на дорогу. После этого улица, на которой располагалось здание, была перекрыта для движения транспорта и пешеходов.

По данным агентства, в 14:50 с громким шумом обрушилась фасадная часть здания. Отмечается, что в здании велись ремонтные работы. На место происшествия направили пожарных, сотрудников полиции, работников Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и представителей столичного муниципалитета.

В октябре в Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб. Сначала пламя охватило нижние этажи, но вскоре через наружную облицовку достигло верхних.