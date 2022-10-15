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23:28, 15 октября 2022Мир

В Стамбуле загорелся небоскреб

В Стамбуле в районе Кадыкёй загорелось 24-этажное жилое здание

В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб. На месте происшествия работают оперативные службы, жителей здания эвакуируют. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Пожар вспыхнул в здании в районе Кадыкёй. Как отметил мэр Стамбула Экрем Имамоглу на своей странице в Twitter, эвакуация была проведена без человеческих жертв. «Причина возгорания будет выяснена после расследования», — заявил градоначальник.

Также сообщается, что сначала пламя охватило нижние этажи, но вскоре через наружную облицовку достигло верхних.

Ранее в городе Бартын на севере Турции на шахте прогремел взрыв, погибло более 20 человек, еще 17 получили ранения.

Екатерина Подвигина
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