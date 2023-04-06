В НАТО оценили ядерную угрозу со стороны России

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России

На данный момент НАТО не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России. Так оценил потенциальную угрозу заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ, передает Agerpres.

Замгенсека уточнил, что НАТО не видит признаков изменения военной ситуации России так же, как и альянс не менял своей позиции в отношении ядерной войны и не повышал уровень тревоги. «Мы тоже, как альянс, являемся ядерной сверхдержавой, но ведем себя чрезвычайно ответственно в этой ситуации», — заключил он.