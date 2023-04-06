Посол Непала выразил надежду на взаимные визиты с Россией

Посол Туладхар: Непал надеется на взаимные визиты с Россией на высоком уровне

Непал надеется на взаимные визиты с Россией на высоком уровне для начала решения вопроса о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Об этом заявил РИА Новости посол Непала в России Милан Радж Туладхар.

«Надеюсь, между Непалом и РФ состоятся обмены (визитами) на высоком уровне, и мы начнем новые проекты», — выразил надежду дипломат. Однако, по словам Туладхара, пока мы не добились большого прогресса и работаем над этим.

Ранее в феврале Росавиация запросила российские авиакомпании об их готовности организовать прямые рейсы в ряд стран Африки и Азии. Сообщалось, что агентство начало выяснять, кто из перевозчиков готов начать полеты в Намибию, Непал, ЮАР, Эфиопию, Кению, Сенегал, Танзанию, Уганду и на Маврикий.

