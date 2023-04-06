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09:00, 6 апреля 2023Силовые структуры

Иностранца на Сахалине приговорили к 12 годам за помощь террористам

Суд на Сахалине приговорил иностранца к 12 годам лишения свободы за помощь террористам

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Проживающего на Сахалине гражданина одной из республик Центральноазиатского региона приговорили к 12 годам лишения свободы за помощь террористам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России по региону.

По информации спецслужб, 37-летний иностранец является приверженцем радикальных течений ислама. Он помогал в подготовке к совершению преступлений, координируя свои действия с активным членом международной террористической организации. Известно, что он также регулярно перечислял деньги на нужды боевиков.

Отмечается, что первые три года назначенного срока подсудимый проведет в тюрьме, остальную часть — в исправительной колонии строгого режима.

В январе Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы Зульмиру Магомедову за участие в деятельности «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). По данным ведомства, 3 апреля 2016 года фигурантка приехала в Сирию и вступила в ряды террористической группировки. До сентября она лечила там боевиков и готовила им еду.

Марина Совина
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