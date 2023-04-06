Калининградский День селедки стал вдохновением для Всероссийской недели селедки

День селедки в Калининграде распространится на всю Россию и продлится неделю

Традиционный калининградский праздник День селедки стал вдохновением для проведения Всероссийской недели селедки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организатора мероприятия Музея Мирового океана.

День селедки традиционно отмечают в Калининграде с 2006 года на территории музея. В 2023 году Роскачество поддержало мероприятие и он затронул другие регионы страны. В Калининграде День селедки пройдет 8 апреля.

С 3 по 9 апреля в России проходят акции на селедку в торговых сетях, информационные кампании с рецептами, распространяются полезные советы по выбору рыбной продукции. Некоторые сетевые супермаркеты подготовили селедочную подборку и объявили на нее скидки.

День селедки проходит на территории музея Мирового океана, где стоит морской сейнер, участвовавший в «сельдяных» экспедициях. Все мероприятия праздника связаны с этой рыбой.

День селедки приурочен к апрелю неслучайно — в этом месяце в 1948 году из Калининграда в Атлантический океан ушла первая «сельдяная» экспедиция. Именно она положила начало всему рыболовному флоту Калининградской области.

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