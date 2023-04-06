Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 6 апреля 2023Россия

Москвичку насмерть придавило шкафом

Жительницу Москвы насмерть придавило упавшим шкафом

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Женщину насмерть придавило упавшим шкафом в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает сайт MK.RU.

Стоявший в коридоре шкаф упал, сдавив 44-летней москвичке шею, указано в публикации. Женщина умерла от асфиксии.

Тело погибшей жительницы Москвы обнаружил ее знакомый. По информации издания, она злоупотребляла алкоголем.

Ранее в Московской области строителя придавило обрушившейся на него стеной. Мужчину госпитализировали с повреждением позвоночника и травмой спинного мозга. Пострадавший скончался от полученных травм на следующий день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска
Легионер клуба ФНЛ сравнил уровень жизни в Италии и России
Warner Bros. объявила дату выхода фильма о Minecraft со звездой «Аквамена»
Путин заявил о наивысшей степени жестокости Киева
Две девушки заживо сгорели при пожаре в петербургской коммуналке
Литва призвала пригласить Украину в НАТО на грядущем саммите
Путин заявил об уничтожении ВСУ своих сдавшихся в плен военных
ФСБ задержала российского бизнесмена «Сына Чингисхана» за наркотики
Путин назвал задачу российских военных
Минкульт призвали отменить концерт Басты из-за «непатриотичных высказываний»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.