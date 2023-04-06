Москвичку насмерть придавило шкафом

Жительницу Москвы насмерть придавило упавшим шкафом

Женщину насмерть придавило упавшим шкафом в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает сайт MK.RU.

Стоявший в коридоре шкаф упал, сдавив 44-летней москвичке шею, указано в публикации. Женщина умерла от асфиксии.

Тело погибшей жительницы Москвы обнаружил ее знакомый. По информации издания, она злоупотребляла алкоголем.

Ранее в Московской области строителя придавило обрушившейся на него стеной. Мужчину госпитализировали с повреждением позвоночника и травмой спинного мозга. Пострадавший скончался от полученных травм на следующий день.