Под Москвой строителя насмерть придавило упавшей стеной

В подмосковном Подольске строителя насмерть придавило упавшей на него на стройке стеной

В подмосковном Подольске на одной из строек рабочего насмерть придавило упавшей на него стеной. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчину доставили в больницу с переломами позвоночника и травмами спинного мозга. Рабочий рассказал, что на него упала стена.

Пострадавшим оказался 28-летний россиянин. Он скончался в больнице на следующий день после госпитализации.

Ранее в Забайкальском крае на одном из рудников рабочего насмерть придавила упавшая на него бетонная плита. Россиянин работал две смены подряд. Обрушение произошло в момент, когда мужчина убирал нависшие куски породы.