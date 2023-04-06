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19:10, 6 апреля 2023Путешествия

Путешественники погибли при крушении туристического вертолета во Вьетнаме

Туристический вертолет Bell 505 с четырьмя туристами потерпел крушение во Вьетнаме

Фото: Idhad Zakaria / Antara Foto / Reuters

Туристический вертолет Bell 505, на борту которого находились четыре путешественника, потерпел крушение во вьетнамской провинции Куангнинь. Об этом сообщает VnExpress.

Уточняется, что всего на борту в момент происшествия находились пятеро человек, включая пилота. Двое из них погибли, их тела обнаружили рядом с частями разбившегося летательного средства. Спасатели обыскивают территорию, чтобы найти троих пропавших.

Ранее на видео попало крушение вертолета Eurocopter AS-350 авиакомпании «Аэрогео» неподалеку от горы Топхан в Междуреченском районе Кемеровской области. Как видно на кадрах, воздушное судно заходит на посадку в условиях снежного вихря, сажать лайнер помогает гид первой группы туристов.

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Зарина Дзагоева
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