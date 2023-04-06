Путешественники погибли при крушении туристического вертолета во Вьетнаме

Туристический вертолет Bell 505 с четырьмя туристами потерпел крушение во Вьетнаме

Туристический вертолет Bell 505, на борту которого находились четыре путешественника, потерпел крушение во вьетнамской провинции Куангнинь. Об этом сообщает VnExpress.

Уточняется, что всего на борту в момент происшествия находились пятеро человек, включая пилота. Двое из них погибли, их тела обнаружили рядом с частями разбившегося летательного средства. Спасатели обыскивают территорию, чтобы найти троих пропавших.

Ранее на видео попало крушение вертолета Eurocopter AS-350 авиакомпании «Аэрогео» неподалеку от горы Топхан в Междуреченском районе Кемеровской области. Как видно на кадрах, воздушное судно заходит на посадку в условиях снежного вихря, сажать лайнер помогает гид первой группы туристов.