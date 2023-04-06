Смертельно ядовитая змея напала на пилота во время полета и сорвала рейс

Aviaincident: ядовитая кобра напала на пилота летевшего в Преторию лайнера и сорвала рейс

Смертельно ядовитая кобра напала на пилота пассажирского самолета, летевшего из Кейптауна в Преторию, и сорвала рейс. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Отмечается, что во время полета из одной столицы ЮАР в другую командир воздушного судна почувствовал, как что-то скользкое и холодное движется по его спине. Оказалось, что в лайнер перед полетом проникла капская кобра, которая считается одной из самых ядовитых змей в Африке.

Пилот, оценив обстановку, принял решение совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме в городе Велком. Никто из находившихся на борту пяти пассажиров не пострадал. «Для поиска кобры был вызван местный заклинатель змей, однако поиски пресмыкающегося не дали никаких результатов», — говорится в сообщении.

В январе житель провинции Пхитсанулок в Таиланде провел ночь в палатке с коброй и заметил пресмыкающееся только утром.

