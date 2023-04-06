Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:28, 6 апреля 2023Культура

Александр Сокуров понадеялся на возвращение Кантемира Балагова в кино

Режиссер Сокуров выразил надежду на возвращение Кантемира Балагова к работе в кино

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российский режиссер и сценарист Александр Сокуров выразил надежду на возвращение своего ученика Кантемира Балагова к работе в кино. Слова кинематографиста приводит Telegram-канал RTVI.

«Сожаление, глубокое сожаление. Я надеюсь, что он вернется к этой своей профессии, он к ней очень готов, он к ней подготовлен, к режиссерской работе, и у него, без сомнения, есть особые способности к этому. Я надеюсь, что какое-то смятение в душе, которое настало у него сейчас, пройдет и он вернется к работе в кино. Я надеюсь на это», — прокомментировал народный артист России заявление Балагова о прекращении работы в кино.

Сокуров подчеркнул, что в настоящий момент не поддерживает связь с Балаговым. «Мы не поддерживаем никакие связи с ним, с теми, кто уехал, никаких связей у меня нет, поэтому не могу ничего сказать», — подытожил постановщик.

Ранее режиссер и сценарист Кантемир Балагов заявил, что прекращает работу в кинематографе. Комментируя данное решение, он написал: «Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно». Кроме того, Балагов закрыл все свои аккаунты в соцсетях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Лукашенко рассказал о «фундаментальных переговорах» с Путиным
Украина договорилась о производстве танковых снарядов
Лукашенко высказался о судьбе ядерного оружия
Лукашенко пожаловался на поток оружия с Украины в Белоруссию
Бывшего замглавы Ульяновской области осудили на пять лет за взятки
Россиян предупредили о мошенничестве на маркетплейсах
В России стартовали масштабные арктические учения
В Белоруссии обнаружили схроны украинских диверсантов
Первая ракетка мира высказалась об участии россиян в турнирах
Россиянин привез из Африки 350 экзотических животных и попался в аэропорту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.