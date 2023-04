Кантемир Балагов заявил о прекращении работы в кино

Кантемир Балагов сообщил о прекращении работы в кино фразой «я все, закончился»

Российский кинорежиссер и сценарист Кантемир Балагов заявил, что прекращает работу в кино. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Комментируя свое решение, кинематографист написал: «Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно». Кроме того, он удалил все свои аккаунты в социальных сетях.

Дебютной работой Балагова стал полнометражный фильм «Теснота», который вышел на экраны в 2017 году. Картина была показана на Каннском кинофестивале, а также завоевала награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».

Через два года режиссер представил фильм «Дылда», который был выдвинут на премию Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Помимо этого Балагов являлся одним из создателей пилотного эпизода сериала The Last of Us («Одни из нас»), основанного на одноименной игре.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине режиссер покинул Россию и переехал жить в США. Летом прошлого года сообщалось, что Кантемир Балагов перенесет действие своего нового фильма «Моника» из Нальчика в Нью-Йорк.

Ранее стало известно, что американский актер и режиссер Клинт Иствуд приступил к съемкам последнего фильма в карьере.