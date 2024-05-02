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23:01, 2 мая 2024Культура

Мерил Стрип получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Мерил Стрип получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф
Мерил Стрип

Мерил Стрип. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Мерил Стрип получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского фестиваля за вклад в кинематограф. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

«Спустя 35 лет после высшей награды Каннского кинофестиваля в номинации "Лучшая женская роль" за картину "Крик во тьме" Мерил Стрип получит Почетную Золотую пальмовую ветвь за вклад в развитие мирового кино», — говорится в сообщении.

Генеральный директор кинофестиваля Тьерри Фремо подчеркнул, что Стрип воплощает «нашу коллективную мечту, нашу общую любовь к кино».

В 2023 году почетную «Золотую пальмовую ветвь» 76-го Каннского фестиваля за вклад в кинематограф получил американский актер и продюсер Майкл Дуглас. Организаторы фестиваля подчеркнули, что актер был удостоен награды за «ценный вклад в кино» и деятельность в качестве посланника мира ООН.

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      Марина Совина
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