Мерил Стрип получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Мерил Стрип получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф

Американская актриса Мерил Стрип получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского фестиваля за вклад в кинематограф. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

«Спустя 35 лет после высшей награды Каннского кинофестиваля в номинации "Лучшая женская роль" за картину "Крик во тьме" Мерил Стрип получит Почетную Золотую пальмовую ветвь за вклад в развитие мирового кино», — говорится в сообщении.

Генеральный директор кинофестиваля Тьерри Фремо подчеркнул, что Стрип воплощает «нашу коллективную мечту, нашу общую любовь к кино».

В 2023 году почетную «Золотую пальмовую ветвь» 76-го Каннского фестиваля за вклад в кинематограф получил американский актер и продюсер Майкл Дуглас. Организаторы фестиваля подчеркнули, что актер был удостоен награды за «ценный вклад в кино» и деятельность в качестве посланника мира ООН.