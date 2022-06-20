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Кантемир Балагов перенесет действие своего нового фильма из Нальчика в Нью-Йорк

Режиссер Кантемир Балагов перенесет действие фильма «Моника» из Нальчика в Нью-Йорк

Фото: Shutterstock

Российский режиссер Кантемир Балагов перенесет действие своего нового фильма «Моника» из Нальчика в Нью-Йорк. Об этом сообщает IndieWire.

В настоящее время кинематографист переписывает сценарий. В новой версии сюжет картины будет строиться вокруг черкесской диаспоры в Нью-Джерси. Сам режиссер в настоящее время находится в США, где он получил визу O-1B — ее выдают людям, продемонстрировавшим выдающиеся достижения в искусстве.

Отмечается, что продюсером «Моники» выступит Александр Роднянский. Он тоже покинул Россию и заявил, что не планирует снимать фильмы и сериалы в этой стране. Вместо этого он сосредоточится на международных проектах.

Продюсер отметил, что у него есть планы, связанные с Украиной. По словам Роднянского, в настоящее время он думает о проекте, который «значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссеров, авторов и продюсеров», а также поможет им интегрироваться в международный кинематограф.

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Марина Погосян
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