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14:21, 31 марта 2023Культура

Клинт Иствуд приступил к съемкам последнего фильма в карьере

Discussing Film: Клинт Иствуд приступил к съемкам последнего фильма в карьере
Клинт Иствуд

Клинт Иствуд. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер и режиссер Клинт Иствуд приступил к съемкам последнего фильма в карьере. Об этом пишет сайт Discussing Film.

Сообщается, что картина будет снята для киностудии Warner Bros., где Иствуд работает над проектами уже более 50 лет. По данным источников, новый фильм является триллером, который в настоящее время носит название «Присяжный №2».

По предварительным данным, сюжет повествует историю присяжного в ходе судебного разбирательства по делу об убийстве. Главный герой понимает, что он, возможно, стал причиной смерти жертвы, и должен решить: манипулировать присяжными, чтобы спасти себя, или раскрыть правду и сдаться. Дата начала съемок фильма пока неизвестна, кастинг также не начался. При этом уточняется, что на главную роль актер рассматривает «молодую голливудскую звезду».

Ранее голливудский режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что завершил работу над сценарием для своего последнего фильма под названием «Кинокритик».

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Варвара Кошечкина
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