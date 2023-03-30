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10:03, 30 марта 2023Культура

Тарантино подтвердил окончание работы над сценарием своего последнего фильма

Тарантино подтвердил, что закончил сценарий к своему последнему фильму «Кинокритик»

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Голливудский режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что завершил работу над сценарием для своего последнего фильма под названием «Кинокритик». Об этом сообщает Radio-Canada.

Кинематографист подчеркнул, что его десятая картина станет заключительной в режиссерской карьере. «Я закончил сценарий того, что станет моим последним фильмом. Полагаю, что, вероятно, сниму проект осенью», — рассказал Тарантино.

Режиссер добавил, что картина, в которой будут описаны события конца 1970-х годов в Лос-Анджелесе, будет называться «Кинокритик», однако опроверг информацию о том, что фильм будет посвящен биографии кинокритика Полин Кейл.

Ранее режиссер неоднократно заявлял о том, что планирует снять не более десяти фильмов. На данный момент, если считать две части боевика «Убить Билла» за одно произведение, у него вышло девять картин.

В конце марта британский актер Хью Грант заявил, что на съемках у Квентина Тарантино «все спят со всеми».

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Анастасия Астахова
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