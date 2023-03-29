Хью Грант заявил о фривольных отношениях между актерами на съемках у Тарантино

Британский актер Хью Грант заявил, что на съемках у Квентина Тарантино «все спят со всеми»

Британский актер Хью Грант рассказал о фривольных отношениях между артистами на съемочной площадке голливудского режиссера Квентина Тарантино. Слова Гранта приводит The Hollywood Reporter.

В рамках интервью Грант поделился своим мнением о наличии мобильных телефонов на киносъемках. Он отметил, что раньше участники рабочего процесса были ближе друг другу. «Когда-то давно уже к концу второй недели вы все напивались вечером, ужинали, влюблялись друг в друга и все такое. Всему этому положили конец телефоны. Ну правда, все разъезжаются по домам и пялятся в Twitter. Печально», — заявил звезда фильма «Ноттинг-Хилл».

Грант подчеркнул, что, если бы не телефоны, служебных романов на съемочных площадках было бы больше. В качестве примера он привел работы Тарантино. «Знаете, Тарантино запрещает телефоны на площадках, и правильно делает, и у него там все спят со всеми. Ну или так мне рассказали», — рассказал актер.

Ранее стало известно, что издательство Titan Comics представит комикс про Тарантино. Сообщается, что графический роман под названием Quentin By Tarantino расскажет о карьере кинопостановщика. Автором работы выступит Эмейзинг Эмезиане.