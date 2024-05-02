Российский посол выразил надежду на восстановление отношений с Южной Кореей

Посол Зиновьев: отношения России с Южной Кореей могут быстро возобновиться

Отношения России и Южной Кореи могут быстро восстановиться, так как они ухудшились из-за внешних причин. Об этом в интервью телеканалу Channel A рассказал посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

«В этом я вижу определенное отличие между нашими отношениями с Республикой Корея и другими западными странами, которые ввели против нас различные санкции и действительно проводят недружественную политику», — подчеркнул он.

Посол указал на то, что ухудшение двусторонних отношений (России и Южной Кореи) произошло по большей степени из-за внешних факторов, а не за счет внутренних проблем между странами.

В апреле стало известно, что Южная Корея выделит Украине 2,3 миллиарда долларов в рамках нового пакета финансовой помощи.

При этом министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юль вновь подтвердил отказ страны от поставок Киеву летального оружия.

Ранее посла Южной Кореи Ли До Хуна вызвали в Министерство иностранных дел России из-за введения страной односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц.