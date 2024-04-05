Посла Южной Кореи вызвали в МИД России

Посла Южной Кореи Ли До Хуна вызвали в МИД России из-за введения санкций

Посла Южной Кореи Ли До Хуна вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) России из-за введения страной односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

Введение санкций Москва рассматривает как «как очередной недружественный шаг Сеула», предпринятый на основании голословных обвинений в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН», подчеркивает ведомство.