Южная Корея ввела санкции против двух российских судов из-за КНДР

Сеул ввел санкции против двух российских судов из-за ядерной программы КНДР

Южная Корея ввела санкции против двух российских судов из-за якобы сотрудничества с КНДР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны, передает Reuters.

Уточняется, что ограничения затронут суда Lady R и Angara из-за предположительной причастности к перевозке «военных предметов между РФ и Северной Кореей». Кроме того, санкции введены против двух юридических лиц, ООО «Интеллект» и ООО «Содействие», а также их руководителей. Как утверждают в Сеуле, данные организации связаны с ядерной и ракетной программами Северной Кореи.

В декабре 2023 года власти Южной Кореи резко расширили список продукции, запрещенной к провозу на территорию России и Белоруссии. В обновленный перечень были добавлены в общей сложности 682 категории. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, причем не обязательно симметричного характера.