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09:34, 26 декабря 2023Экономика

Южная Корея запретит поставки в Россию еще одного вида автомобилей

Южная Корея запретит поставки в РФ машин с объемом двигателя более 2 тысяч см³

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Власти Южной Кореи резко расширили список продукции, запрещенной к провозу на территорию России и Белоруссии. В обновленный перечень добавили в общей сложности 682 категории, меры вступят в силу в начале 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства торговли, промышленности и энергетики азиатской страны.

За счет изменений под запрет попали в общей сложности 1159 видов товаров. В обновленный перечень попали в том числе легковые автомобили с рабочим объемом двигателя более 2 тысяч кубических сантиметров. При этом ранее под ограничения попали автомобили стоимостью более 50 тысяч долларов.

Власти Южной Кореи также ограничили поставки в России и Белоруссию тяжелого строительного оборудования, батарей с возможностью зарядки и компонентов для авиационной техники, уточнили в ведомстве. В министерстве объяснили резкое расширение санкционного списка продукции «высокой вероятностью» использования этих видов продукции в военных целях. Однако в ведомстве сделали ряд исключений в тех случаях, «когда соблюдается ряд условий, таких как заключение контракта до вступления в силу уведомления, поставки дочерним организациям».

Власти Южной Кореи неоднократно расширяли список запрещенной к провозу в Россию продукции. Так, в конце апреля 2023 года в Министерстве торговли, промышленности и энергетики азиатской страны заявили о резком увеличении перечня ограничений с 57 до 798 позиций. Тогда под запрет попали в том числе комплектующие и запчасти для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, а также проводники, квантовые компьютеры и детали для них.

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      Анатолий Акулов
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