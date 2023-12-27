Захарова заявила о праве на ответные меры против санкций Южной Кореи

Захарова: Россия оставляет за собой право на ответные меры против Южной Кореи

Россия оставляет за собой право на ответные меры против Южной Кореи из-за введенных санкций, причем не обязательно симметричного характера. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Южнокорейские рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея. Безусловно, все это негативно отразится на всем комплексе двусторонних связей. Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера», — отметила дипломат.

Захарова также выразила сожаление о действиях Южной Кореи и отметила, что санкции «были приняты по указке Вашингтона» и противоречат декларируемому курсу Сеула на сохранение конструктивных отношений с Москвой.

Ранее власти Южной Кореи резко расширили список продукции, запрещенной к провозу на территорию России и Белоруссии. В обновленный перечень были добавлены в общей сложности 682 категории. Принятые Сеулом меры вступят в силу в начале 2024 года.