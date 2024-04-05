Южная Корея выделит новый пакет помощи Украине

Глава МИД Чо Тхэ Юль: Южная Корея предоставит 2,3 миллиарда долларов Украине

Южная Корея выделит Украине 2,3 миллиарда долларов в рамках нового пакета финансовой помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юль, его слова передает агентство «Ренхап».

«Сеул планирует предоставить Украине средне- и долгосрочный пакет помощи в размере 2,3 миллиона долларов, начиная с этого года, а также предложить 12 миллионов долларов на реабилитацию раненых украинских солдат через целевой фонд НАТО для помощи Украине», — сообщил глава МИД.

При этом корейский министр вновь подтвердил отказ страны от поставок Киеву летального оружия.

Чо Тхэ Юль также заявил о намерении Южной Кореи развивать свое сотрудничество с НАТО ради противодействия угрозам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее посла Южной Кореи Ли До Хуна вызвали в МИД России из-за введения страной односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц.

